Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli vivono già insieme?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Altro che fiction, sembra chesiano una vera coppia e ben più avanti di un semplice flirt. Il settimanale Diva e Donna racconta che i due attori sarebbero già alla convivenza. Ovviamente il gossip fa riferimento ad alcuni indizi che se non fanno una prova certa forse si avvicinano molto alla realtà. In praticasarebbero usciti dallo stesso appartamento per poi rientrare sempree infine uscire dopo ben 24 ore. Insomma, questi movimenti fanno pensare a una convivenza, che al momento resta presunta. Sembra invece che visto il silenzio diforse il loro amore esiste ...