Ricarlo Flanagan | muore a 41 anni la star di Disney + Aveva contratto il Covid | “Non lo auguro a nessuno”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Questonon è uno scherzo, non lo“: questo il tweet di, postato il primo ottobre. E l’attore protagonista di serie tv come Shameless e Walk the Prank su+ è morto a 41: ancora non confermata la causa del decesso, scrive il New York Times. “Dite a Kyrie di prendere un po’ di questo dolore al petto e vedere come si sente“,scrittoa proposito del giocatore Nba, Kyrie Irving, che ha scelto di non fare il vaccino. “Tristemente questa pandemia ha tolto la vita a un artista di grande talento e a una delle persone più belle che abbia mai incontrato in vita mia e con cui era una gioia lavorare.ci mancherà molto”, ha scritto il suo agente, Stu Golfman ...

Lutto nel mondo dello spettacolo:, conosciuto anche come Carlo, interprete della serie tv " Shameless " e "Walk the Prank" su Disney+ , è morto a soli 40 anni alcune settimane dopo aver contratto il Covid . "Questo ...Genova - "Questo Covid non è uno scherzo. Non lo auguro a nessuno", aveva scritto pochi giorni fa, in un post condiviso su Twitter,sensibilizzando i follower sull'importanza del vaccino. Pochi giorni dopo, esattamente il 12 ottobre, il 40enne rapper e attore non ce l'ha fatta. A confermare il decesso di...Ricarlo Flanagan aveva solo 40 anni. Rapper, attore e cabarettista, qualche settimana fa aveva twittato contro i negazionisti del Covid ...Il mondo della commedia è in lutto per la perdita di un grande artista. Ricarlo Flanagan, attore, comico e rapper, semifinalista di "Last Comic Standing" e ...