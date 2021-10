Rialzo controllato per le Borse europee. Bene banche ed energia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Tra i titoli che mostrano i maggiori rialzi ci sono quelli bancari, gli energetici (grazie al balzo del Brent a 85 dollari al barile), le costruzioni e l’automotive (nonostante i dati negativi della immatricolazioni in Europa). Male viaggi e utility. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Perde terreno l’oro, che scambia a 1.781,6 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,74%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,95%), raggiunge 82,08 dollari per barile. In lievelo spread, che si posiziona a +104 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%. Tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Rialzo controllato

ilmessaggero.it

Tra i listini europei composta Francoforte , che cresce di un modesto +0,34%, performance modesta per Londra , che mostra un moderatodello 0,25%, e resistente Parigi , che segna un piccolo ...Scivolone improvviso di Leonardo in borsa. Il titolo, che viaggiava in discreto, è sceso bruscamente e in pochi minuti ed è stato posto in asta di liquidità. Leonardo ha poi ...gruppo...Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa ...Publicis Groupe ha rivisto al rialzo le proprie stime relative ai ricavi del 2021, dopo aver registrato una solida domanda di servizi di ...