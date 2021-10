Revoluzione Civica | Lozzi | al ballottaggio libertà di voto ai candidati di Revoluzione Civica

Advertising

Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Con grande entusiasmo apprendo che la lista civica 'rEvoluzione Civica' del V Municipio di Roma guidata dalla bravissima S… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Con grande entusiasmo apprendo che la lista civica 'rEvoluzione Civica' del V Municipio di Roma guidata dalla bravissima S… - Luca_Arioli : Con grande entusiasmo apprendo che la lista civica 'rEvoluzione Civica' del V Municipio di Roma guidata dalla bravi… - Luca_Arioli : Con grande entusiasmo apprendo che la lista civica 'rEvoluzione Civica' del V Municipio di Roma guidata dalla bravi… - rivistaindipend : #elezioniroma2021 #Roma/#RevoluzioneCivica il punto dopo il voto #Roma2021 #Elezionicomunali2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Revoluzione Civica

Fanpage.it

... Giancarlo Carlone (Movimento Storico Romano) - 0,13% • Giuseppe Lobefaro (Calenda Sindaco) - 21,00% • Maurizio Legosa (Partito Gay) - 0,47% • Franco Bettoni () - 0,...Voti Presidente e Liste Municipio 15 - Sezioni pervenute 145 su 145 (100.00%) BASILE Candidato Presidente Voti % BASILE 268 0.47 Liste Collegate Voti %92 0.17 TORQUATI Candidato ...Roma - Monica Lozzi in riferimento al voto del ballottaggio per il sindaco di Roma del 17 e 18 ottobre ha dichiarato che: "Alla luce delle dichiarazioni ...Quando mancano poche ore alla chiusura della campagna elettorale per il secondo turno nei territori romani si ricorrono le affermazioni di sostegno degli esclusi verso i due sfidanti: Roberto Gualtier ...