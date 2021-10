Regno Unito punta sul green con 7 miliardi di investimenti e 56 mila posti di lavoro (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Regno Unito ha attratto oltre 5,8 miliardi di sterline (7 miliardi di euro) di investimenti esteri in progetti verdi, grazie al lancio del Piano in dieci punti del Premier Boris Johnson, che ha consentito anche di creare almeno 56.000 posti di lavoro nel settore “green” dal lancio nel novembre 2020. E’ quanto annunciato in una nota da Downing Street citando i dati rilasciati dal Dipartimento del commercio internazionale. “Queste sono un’ulteriore prova del fatto che diventare ecologici significa creare posti di lavoro di alta qualità in tutto il Regno Unito”, ha affermato il Premier Boris Johnson, aggiungendo “siamo in prima linea per cogliere queste nuove ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilha attratto oltre 5,8di sterline (7di euro) diesteri in progetti verdi, grazie al lancio del Piano in dieci punti del Premier Boris Johnson, che ha consentito anche di creare almeno 56.000dinel settore “” dal lancio nel novembre 2020. E’ quanto annunciato in una nota da Downing Street citando i dati rilasciati dal Dipartimento del commercio internazionale. “Queste sono un’ulteriore prova del fatto che diventare ecologici significa crearedidi alta qualità in tutto il”, ha affermato il Premier Boris Johnson, aggiungendo “siamo in prima linea per cogliere queste nuove ...

