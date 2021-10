Regno Unito, accoltellato il deputato David Amess (Di venerdì 15 ottobre 2021) accoltellato il deputato del Regno Unito David Amess, l’aggressore è stato arrestato nell’immediato. Riserbo sulle condizioni di Amess Ferito a colpi di coltello il deputato del Regno Unito David Amess mentre si trovava ad un incontro con gli elettori della sua circoscrizione nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. L’aggressore, secondo quanto riportano fonti locali, sarebbe entrato nell’edificio e avrebbe più volte colpito la vittima. L’uomo è stato bloccato e arrestato nell’immediatezza dei fatti. Per ora non ne è stata resa nota l’identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico. Il ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021)ildel, l’aggressore è stato arrestato nell’immediato. Riserbo sulle condizioni diFerito a colpi di coltello ildelmentre si trovava ad un incontro con gli elettori della sua circoscrizione nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea. L’aggressore, secondo quanto riportano fonti locali, sarebbe entrato nell’edificio e avrebbe più volte colpito la vittima. L’uomo è stato bloccato e arrestato nell’immediatezza dei fatti. Per ora non ne è stata resa nota l’identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico. Il ...

