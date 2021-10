Record di tamponi per il Green pass, oltre 500 mila in un giorno (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Lieve aumento di nuovi casi di Covid (2.732 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.668 delle 24 ore precedenti) ma il Record assoluto di tamponi effettuati (506.043, ieri erano stati 324.614) fa crollare allo 0,53% il tasso di positività (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 42, per un totale di 131.503 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettibno quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 2.445, trentaquattro in meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva 357 (-2, con 20 ingressi del giorno rispetto ai 22 di ieri). La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio (348) davanti a Veneto (342), Lombardia (288), Campania (279) e Toscana (230). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.712.482. I guariti/dimessi sono 3.533 in più di ieri (per un totale di ... Leggi su agi (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - Lieve aumento di nuovi casi di Covid (2.732 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.668 delle 24 ore precedenti) ma ilassoluto dieffettuati (506.043, ieri erano stati 324.614) fa crollare allo 0,53% il tasso di positività (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 42, per un totale di 131.503 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettibno quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 2.445, trentaquattro in meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva 357 (-2, con 20 ingressi delrispetto ai 22 di ieri). La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio (348) davanti a Veneto (342), Lombardia (288), Campania (279) e Toscana (230). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.712.482. I guariti/dimessi sono 3.533 in più di ieri (per un totale di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cifra record di tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 506.043. Ieri erano… - esterh_shi : RT @valy_s: L’entrata in vigore del #greenpass per lavorare, ha portato ieri alla cifra record di 506.043 tamponi, per trovare 2.732 nuovi… - JPCK72 : RT @valy_s: L’entrata in vigore del #greenpass per lavorare, ha portato ieri alla cifra record di 506.043 tamponi, per trovare 2.732 nuovi… - CercielloRenato : RT @valy_s: L’entrata in vigore del #greenpass per lavorare, ha portato ieri alla cifra record di 506.043 tamponi, per trovare 2.732 nuovi… - sulsitodisimone : Record di tamponi per il Green pass, oltre 500 mila in un giorno -