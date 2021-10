(Di venerdì 15 ottobre 2021) Manca poco più di un giorno al turno di bttaggio che vedrà tra il 17 e lunedì 18 ottobre i cittadini di 65 comuni torneranno alle urne per eleggere sindaci e consiglieri. Saranno sei i capoluoghi di provincia tra i quali i più importanti sicuramente sono Roma, Torino e Trieste. Al primo turno a vincere nei 1350 comuni chiamati al voto è stato il partito dell’astensione che ha toccato unstorico raggiungendo il 54,69%aventi diritto. Ad ogni elezione la politica si arrovella su come riportare più cittadini al voto, eppure si constata che ogni volta si abbassa il numero di votanti e si accresce quello che diserta i seggi elettorali. Abbiamo chiesto un commento al riguardo aScienza politica presso l’UniversitàStudi Milano Bicocca, già direttore del ...

Ma tutte queste considerazioni nulla hanno valso, abbiamo avuto a Milano ildimentre i voti di Sala sono praticamente identici a quelli che prese nel secondo turno del 2016 ( ......ancora più importante dopo un primo turno che ha visto un altissimo tasso ditra i ... Damilano lo ha fatto nella speranza di convincere gli astenuti (una cifra: il 52% dell'...Ciò ha senz’altro avuto un effetto sulla partecipazione democratica alle elezioni, la cui tendenza – purtroppo consolidata, al netto di qualche eccezione – è quella di sempre minori percentuali dei vo ...Se ad andare alle urne è una minoranza di elettori, questi ultimi decidono per tutti, mentre i più non hanno voce. Come scongiurarlo?