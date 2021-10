Rebus Supercoppa Inter-Juventus | i club vogliono l’Arabia | la Lega spinge per l’Italia

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Laitaliana tranon ha ancora una data. Il trofeo che vede sfidarsi i campioni d’Italia in carica contro la squadra vincitrice dell’ultima Coppa Italia non ha ancora un luogo ben definito: come sottolinea il Corriere dello Sport i duespingono perSaudita che ha messo in calendario l’incontro per il 22 dicembre, proprio sotto Natale. Ma lanon è d’accordo: innanzitutto per quella data c’è l’ultimo turno di andata già previsto con l’e lache giocheranno rispettivamente contro il Torino (22 dicembre ore 18:30) e contro il Cagliari (21 dicembre ore 20:45). E soprattutto perché i diritti della A non sono ancora stati venduti in quell’area e poi perché gli organizzatori per il 2021 hanno ...