Rai | canone sui telefonini? No | l’azienda va venduta ai privati

(Di venerdì 15 ottobre 2021) – L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, chiede al governo di far pagare ilanche a chi possiede cellulari e tablet. La Rai ha debiti stratosferici e non vuole fare la fine dell’Alitalia. Il, che pagano tutti gli utenti di energia elettrica, alla Rai rende “soltanto” 1,7 miliardi l’anno, una somma enorme che ai dirigenti della tv di Stato appare insufficiente, pur sommata agli introiti della pubblicità che asfissia e deturpa tutti i programmi, già bruttini di loro natura. Se i conti sono in rosso, in pesante rosso, perché cari dirigenti non licenziate tutte quelle persone che prendono uno stipendio senza avere nessun compito? Tutti quei giornalisti ex direttori o ex capiredattori che alla Rai neanche passano più per ritirare lo stipendio, che gli viene gentilmente accreditato sul conto in banca? Perché non smettete la ...