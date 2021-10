Radioterapia oncologica | con genomica e Ia rivoluzione cure

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - L'integrazione tra clinica,e intelligenza artificiale rivoluziona i trattamenti radioterapici in oncologia. Con la possibilità di 'ritagliare' sul singolo paziente e sulla sua neoplasia il miglior trattamento radioterapico possibile, che attraverso l'analisi del profilo genetico, della radiomica e l'elaborazione di dati clinici con software e algoritmi sofisticatissimi, sta portando a un innovativo approccio nella cura dei tumori. E' questo lo scenario del quale si discuterà a partire da questo pomeriggio fino a domenica 17 ottobre al XXXI Congresso nazionale dell'Associazione italiana die oncologia clinica (Airo), ospitato - in presenza contingentata, ma con oltre 600 presenze attese - al Palazzo dei Congressi di Bologna. L'intera mattinata è stata dedicata ad Airo Giovani, con un pre-evento ...

"Oggi la- dice Martellini - è una sorta di "chirurgia virtuale" che agisce direttamente sul tumore attraverso radiazioni sempre più intense e che potrà essere somministrata ...Negli scorsi giorni a Pisa è stata avviata una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la cura dei tumori , e in particolare la, una potente arma nella lotta contro il cancro tuttora ancora limitata dalla tossicità indotta dalle radiazioni sui tessuti sani. Oggetto del nuovo studio, un nuovo ...Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - L'integrazione tra clinica, genomica e intelligenza artificiale rivoluziona i trattamenti radioterapici in oncologia. Con la ...Oggi la radioterapia è utile per 6 malati su 10 e, grazie a una vera rivoluzione tecnologica, si possono avere dosi più elevate con meno sedute e minori effetti collaterali ...