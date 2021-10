Radioterapia oncologica, con genomica e Ia rivoluzione cure (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’integrazione tra clinica, genomica e intelligenza artificiale rivoluziona i trattamenti radioterapici in oncologia. Con la possibilità di ‘ritagliare’ sul singolo paziente e sulla sua neoplasia il miglior trattamento radioterapico possibile, che attraverso l’analisi del profilo genetico, della radiomica e l’elaborazione di dati clinici con software e algoritmi sofisticatissimi, sta portando a un innovativo approccio nella cura dei tumori. E’ questo lo scenario del quale si discuterà a partire da questo pomeriggio fino a domenica 17 ottobre al XXXI Congresso nazionale dell’Associazione italiana di Radioterapia e oncologia clinica (Airo), ospitato – in presenza contingentata, ma con oltre 600 presenze attese – al Palazzo dei Congressi di Bologna. L’intera mattinata è stata dedicata ad Airo Giovani, con un pre-evento congressuale su ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’integrazione tra clinica,e intelligenza artificiale rivoluziona i trattamenti radioterapici in oncologia. Con la possibilità di ‘ritagliare’ sul singolo paziente e sulla sua neoplasia il miglior trattamento radioterapico possibile, che attraverso l’analisi del profilo genetico, della radiomica e l’elaborazione di dati clinici con software e algoritmi sofisticatissimi, sta portando a un innovativo approccio nella cura dei tumori. E’ questo lo scenario del quale si discuterà a partire da questo pomeriggio fino a domenica 17 ottobre al XXXI Congresso nazionale dell’Associazione italiana die oncologia clinica (Airo), ospitato – in presenza contingentata, ma con oltre 600 presenze attese – al Palazzo dei Congressi di Bologna. L’intera mattinata è stata dedicata ad Airo Giovani, con un pre-evento congressuale su ...

