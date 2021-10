“Questo non è giornalismo…”: il colpo di teatro dell’ospite a ‘Piazzapulita’ -. VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sa che diversi salotti televisivi, soprattutto di carattere politico, sono una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi istante, e molto spesso Questo accade nei programmi di La7. E se c’è capitato di raccontare di momenti di tensione durante il programma di Lilli Gruber, stavolta è toccato a ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli. Leggi anche -> “Viene dalla destra neofascista”: Michetti e la Meloni non ci stanno e replicano alla Gruber Nella puntata di ieri sera a ‘Piazzapulita’ si stava discutendo relativamente all’inchiesta realizzata da Fanpage.it circa legami tra l’estrema destra e Lega e Fratelli d’Italia. In studio, oltre al conduttore, c’erano anche Guido Crosetto (co-fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, al momento ai margini della politica), la sardina Mattia Santori e il dem Giuseppe ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sa che diversi salotti televisivi, soprattutto di carattere politico, sono una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi istante, e molto spessoaccade nei programmi di La7. E se c’è capitato di raccontare di momenti di tensione durante il programma di Lilli Gruber, stavolta è toccato adi Corrado Formigli. Leggi anche -> “Viene dalla destra neofascista”: Michetti e la Meloni non ci stanno e replicano alla Gruber Nella puntata di ieri sera asi stava discutendo relativamente all’inchiesta realizzata da Fanpage.it circa legami tra l’estrema destra e Lega e Fratelli d’Italia. In studio, oltre al conduttore, c’erano anche Guido Crosetto (co-fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, al momento ai margini della politica), la sardina Mattia Santori e il dem Giuseppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Questo non Ue: sottosegretario tedesco Roth, unita è chiave per rispondere a pressioni esterne "L'Unione europea non è solo un mercato ma ha dei valori fondanti che sono obbligatori per tutti ... Per questo motivo, ha rimarcato Roth, "dobbiamo rafforzare la nostra coesione e unità".

Myanmar: dichiarazione Ue, Usa e altri 7 Paesi, urgente ritorno a democrazia Bruxelles, 15 ott 11:58 - urgente in Myanmar una soluzione pacifica e non violenta della crisi e il ritorno alla democrazia. Questo il contenuto della dichiarazione...

Natalità e lavoro. Il Nobel Parisi ai Lincei: "Questo non è un paese per giovani" Rai News Davvero il mondo ha bisogno di un film su Fortnite? Non voglio far finta di essere un esperto di questioni legali ma di recente Epic Games ha lanciato una doppia crociata contro Apple e Google per una serie di motivi che potete leggere riassunti qui, e ...

Semplificazione affossata dai negazionisti Non ha un volto, non si vede, è sfuggente come la nebbia padana, ma è dappertutto, spezza le gambe a progetti, sogni e speranze. È la lentocrazia italica che la politica promette solennemente di comba ...

