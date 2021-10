Questa bellissima ragazza è la figlia di un noto volto della Tv | la riconoscete?

Leggi su chenews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La vita privata di Valerio Staffelli è molto riservata. Tuttavia sappiamo che ha unamolto bella, conosciuta per una storia d’amore. Valerio Staffelli (Getty Images)La fama di Velerio Staffelli è cresciuta esponenzialmente quando è entrato a far parte del programma di Striscia la Notizia. I suoi tapiri sono diventati un culttelevisione italiana, anche se spesso e volentieri viene aggredito o criticato. Quest’ultimo è il caso del tapiro consegnato ad Ambra Angiolini per la finesua relazione con Massimiliano Allegri. Chi è Valerio Staffelli: età, carriera, vita privata Nome: Valerio Staffelli Data di nascita: 15 ottobre 1963 Luogo di nascita: Milano Età: 56 anni Segno zodiacale: bilancia Professione: personaggio TV Altezza: 1,88 m Profilo Instagram ufficiale: @valerio staffelli Valerio ...