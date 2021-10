Quella parola sbagliata: pacificazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per scongiurare il caos provocato dalla rivolta dei lavoratori No Green pass , da più parti si invoca una "pacificazione" nazionale. E il solo fatto che si usi questo termine, "pacificazione", la dice ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Per scongiurare il caos provocato dalla rivolta dei lavoratori No Green pass , da più parti si invoca una "" nazionale. E il solo fatto che si usi questo termine, "", la dice ...

Quella parola sbagliata: pacificazione QUOTIDIANO NAZIONALE Quella parola sbagliata: pacificazione Per scongiurare il caos provocato dalla rivolta dei lavoratori No Green pass, da più parti si invoca una “pacificazione“ nazionale. E il solo fatto che si usi questo termine, “pacificazione“, la dice ...

