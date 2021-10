Quarto Grado: tutte le anticipazioni sulla puntata del 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna su Rete 4 il 15 ottobre in prima serata. Tanti i casi e gli approfondimenti trattati, dalla vicenda di Graziella Bartolotta, la donna trovata morta nel suo appartamento di Ardea, alla storia di Dora Lagreca, la giovane precipitata dal balcone a Potenza. Vi raccomandiamo... Quarto Grado: tutte le anticipazioni sulla puntata del 24 settembre E proprio su Dora Lagreca si attendono nuovi sviluppi, grazie anche al materiale sequestrato dai Ris nell’appartamento di via Di Giura, dove la trentenne viveva con il fidanzato Antonio Capasso. E ... Leggi su diredonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto pronto per una nuovadi. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna su Rete 4 il 15in prima serata. Tanti i casi e gli approfondimenti trattati, dalla vicenda di Graziella Bartolotta, la donna trovata morta nel suo appartamento di Ardea, alla storia di Dora Lagreca, la giovane precipitata dal balcone a Potenza. Vi raccomandiamo...ledel 24 settembre E proprio su Dora Lagreca si attendono nuovi sviluppi, grazie anche al materiale sequestrato dai Ris nell’appartamento di via Di Giura, dove la trentenne viveva con il fidanzato Antonio Capasso. E ...

