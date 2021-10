Qualificazioni Qatar 2022: Brasile a valanga sull’Uruguay, Lautaro trascina l’Argentina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto facile per il Brasile, meno per l’Argentina a cui serve una buona dose di fortuna e uno strepitoso Lautaro Martinez per uscire indenne contro il Perù. Nell’undicesimo turno della fase sudamericana di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, l’attaccante dell’Inter si conferma nei suoi numeri super con l’Albiceleste. La rete al 43? è tutta casa Serie A: cross dalla destra di Molina, colpo di testa in tuffo di Lautaro Martinez che fa 1-1. Un gol decisivo anche perché al 73? Yotun sbaglia un calcio di rigore conquistato da Farfan per fallo di Martinez. Non c’è mai stata storia invece tra Brasile e Uruguay. La nazionale verdeoro ha demolito gli uomini di Tabarez con un netto 4-1 che porta la firma di Neymar (10?), Raphinha (18? e 58?) e Gabigol ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto facile per il, meno pera cui serve una buona dose di fortuna e uno strepitosoMartinez per uscire indenne contro il Perù. Nell’undicesimo turno della fase sudamericana diai Mondiali di, l’attaccante dell’Inter si conferma nei suoi numeri super con l’Albiceleste. La rete al 43? è tutta casa Serie A: cross dalla destra di Molina, colpo di testa in tuffo diMartinez che fa 1-1. Un gol decisivo anche perché al 73? Yotun sbaglia un calcio di rigore conquistato da Farfan per fallo di Martinez. Non c’è mai stata storia invece trae Uruguay. La nazionale verdeoro ha demolito gli uomini di Tabarez con un netto 4-1 che porta la firma di Neymar (10?), Raphinha (18? e 58?) e Gabigol ...

