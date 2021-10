Qualificazioni Mondiali | show di Brasile e Cile | 4-1 e 3-0 a Uruguay e Venezuela

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Oltre al successo dell’Argentina, da segnalare nella notte glidele del, che hanno superato rispettivamenteper 4-1 e 3-0. Ora, manca soltanto la certezza matematica per la qualificazione della nazionale verdeoro ai prossimiin Qatar. Sugli scudi Neymar (gol e due assist) e Raphinha (doppietta). Segna anche Gabigol. Vidal e compagni, invece, con la seconda vittoria consecutiva mettono nel mirino proprio l’. Decisivi Pulgar (doppietta) e Alexis Sanchez (due assist).4-1 (Neymar 10?, Raphinha 18? e 58?, Gabigol 83?; L. Suarez 77?)3-0 (Pulga 18? e 37?, Brereton 73?) Foto: InstagramL'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

Dopo il pareggio in Colombia, il Brasile riprende con passo sicuro la marcia trionfale nellesudamericane aidel 2022. La Seleçao di Tite conquista la decima vittoria su 11 gare, battendo con un netto 4 - 1 l'Uruguay a Manaus. Partita subito in discesa per i verdeoro ...Ingarbugliati dalle citate sfide dellee dalle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori. Sullo stesso argomento Juventus Rinuncia forzata Partiamo dal nodo su cui il ...L' Argentina batte il Perù (1-0) con gol di Lautaro Martinez e fa un altro passo verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 ma fa discutere la sortita social di Lionel Messi contro l'arbitro Sa ...(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Grazie al gol dell’interista Lautaro Martinez l’Argentina ha superato il Perù (1-0) e consolidato il proprio secondo posto nel girone unico delle qualificazioni sudamericane pe ...