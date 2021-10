Qualificazioni Mondiali, Lautaro non si ferma più. Quattro gol del Brasile, tre del Cile (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella notte si sono giocate altre partite importanti valide per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Continua l’ottimo momento per Lautaro Martinez, il calciatore dell’Inter continua a trascinare l’Argentina. Secondo vittoria consecutiva, la sfida contro il Perù si è conclusa sul risultato di 1-0. La squadra di Scaloni si conferma al secondo posto alle spalle del Brasile. Tre gol del Cile che ha avuto la meglio del Venezuela, la partita non è stata mai in discussione. In grande spolvero Pulgar, autore di una doppietta. Bene anche Sanchez con assist preziosi. Il terzo gol di Brereton. E’ inarrestabile la corsa del Brasile che rifila 4 gol all’Uruguay: in gol Raphinha (doppietta), Neymar e Gabigol. Finisce 4-1. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella notte si sono giocate altre partite importanti valide per leaiin Qatar del 2022. Continua l’ottimo momento perMartinez, il calciatore dell’Inter continua a trascinare l’Argentina. Secondo vittoria consecutiva, la sfida contro il Perù si è conclusa sul risultato di 1-0. La squadra di Scaloni si conal secondo posto alle spalle del. Tre gol delche ha avuto la meglio del Venezuela, la partita non è stata mai in discussione. In grande spolvero Pulgar, autore di una doppietta. Bene anche Sanchez con assist preziosi. Il terzo gol di Brereton. E’ inarrestabile la corsa delche rifila 4 gol all’Uruguay: in gol Raphinha (doppietta), Neymar e Gabigol. Finisce 4-1. L'articolo CalcioWeb.

