Qualificazioni Mondiali | Lautaro-gol e Argentina supera il Perù Poker del Brasile

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’di misura il(1-0) nel match del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale in Qatar. Decisivo il gol diMartinez, di testa, al 43? del primo tempo tempo su cross dell’esterno dell’Udinese Molina. L’Albiceleste consolida così il secondo posto alle spalle del. La Seleçao cala ilsull’Uruguay (4-1): doppietta per Raphinha, reti per Neymar e Gabigol. Inutile per la Celeste il sigillo di Suarez del momentaneo 3-1. Infine, il Cile3-0 il Venezuela e sale a 13 punti, tornando in corsa per la qualificazione. La doppietta del centrocampista della Fiorentina Pulgar spiana la strada ai padroni di casa, nella ripresa Brereton confeziona il tris.

L'esonero del commissario tecnico argentino è avvenuto dopo lo 0 - 4 incassato a La Paz contro la Bolivia in un match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022. FIFA e UEFA ancora in disaccordo sulla possibilità di giocare i Mondiali ogni due anni.