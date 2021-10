Qualificazioni Mondiali | l’Argentina vola con Lautaro | 1-0 al Perù

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo aver battuto 3-0 l’Uruguay, vince ancora: 1-0 ale secondo posto nel girone blindato, con la qualificazione aiormai a un passo. DiMartinez la rete decisiva al minuto 43 del primo tempo: grande incornata su perfetto suggerimento di Molina. Ilspreca l’opportunità del pareggio, con Yotun che calcio un rigore sulla traversa. Nel corso del match, inoltre, annullati due gol alla Selecion. Nel dettaglio a Romero, per fuorigioco, e a Guido Rodriguez per fallo in attacco. Foto: InstagramMartinez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

