Qatar 2022, Argentina e Brasile vedono il Mondiale. Speranza Cile (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella notte, Brasile e Argentina battono Uruguay e Perù e vedono la qualificazione a Qatar 2022. Piccola Speranza anche per il Cile Nella notte italiana, si sono giocate in Sudamerica tre importanti sfide per le qualificazioni a Qatar 2022. L’Argentina batte 1-0 il Perù grazie alla rete di Lautaro Martinez e vede avvicinarsi il prossimo Mondiale. Passo in avanti decisivo anche per il Brasile che strapazza 4-1 l’Uruguay e resta saldamente al comando della classifica: in gol per i verdeoro Neymar, Gabigol e due volte Raphinha, inutile per la Celeste la rete di Suarez. Si riaccende una Speranza di qualificazione anche per il Cile che batte 3-0 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella notte,battono Uruguay e Perù ela qualificazione a. Piccolaanche per ilNella notte italiana, si sono giocate in Sudamerica tre importanti sfide per le qualificazioni a. L’batte 1-0 il Perù grazie alla rete di Lautaro Martinez e vede avvicinarsi il prossimo. Passo in avanti decisivo anche per ilche strapazza 4-1 l’Uruguay e resta saldamente al comando della classifica: in gol per i verdeoro Neymar, Gabigol e due volte Raphinha, inutile per la Celeste la rete di Suarez. Si riaccende unadi qualificazione anche per ilche batte 3-0 ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - ilnapolionline : QUAL. QATAR 2022 - Colombia-Ecuador 0-0, 90 minuti per Ospina. Il VAR decisivo nella ripresa -… - fcin1908it : Qatar 2022 – Argentina-Perù, Scaloni non rinuncia a Lautaro: il Toro in campo dal 1' - CalcioPillole : Nel match delle 22:00, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in #Qatar zona Sud America, la #Bolivia ha sconfi… - sportface2016 : Qualificazioni sudamericane #Qatar2022: #Bolivia show, 4-0 al #Paraguay. E Sanabria sbaglia un rigore -