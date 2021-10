Psg, Navas infortunato. Donnarumma titolare sia stasera con l'Angers che martedì in Champions (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Navas è stato costretto ad uscire dal campo a metà primo tempo della gara tra Costarica e Stati Uniti, nella sera di mercoledì. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo scrive la Gazzetta dello Sport.è stato costretto ad uscire dal campo a metà primo tempo della gara tra Costarica e Stati Uniti, nella sera di mercoledì.

hughzchjara : RT @fralittera: Dopo i fischi dei milanisti in Nazionale: - Maignan rotto 10 settimane - Navas rotto in Nazionale e Donnarumma diventa ti… - Gacu81 : RT @fralittera: Dopo i fischi dei milanisti in Nazionale: - Maignan rotto 10 settimane - Navas rotto in Nazionale e Donnarumma diventa ti… - napolista : Psg, Navas infortunato. #Donnarumma titolare sia stasera con l’Angers che martedì in Champions La Gazzetta dello… - ansacalciosport : PSG: Navas ko, Donnarumma titolare con l'Angers. Portiere degli azzurri ha ottima chance per mettersi in mostra |… - aeroplanin1 : Psg, Donnarumma titolare per il ko di Navas. E tre. Dopo Plizzari e Maignan anche Navas. La maledizione di Gigio co… -