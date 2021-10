Proteste Green pass: storica manifestazione Aeronautica base di Sigonella (Di venerdì 15 ottobre 2021) Proteste Green pass in varie città, manifestazioni agli accessi portuali di Trieste, Genova e Ancora: no anche dalla base militare in Sicilia Proteste a Trieste (via Twitter)Oggi è entrato ufficialmente in vigore la regola che prevede il Green pass per accedere ai luoghi del lavoro. Come sta succedendo già da qualche giorni, in particolare al porto di Trieste, tante sono le Proteste. Alcuni lavoratori contrari al certificano stanno manifestando in tutta Italia in opposizione alla legge che prevede il pagamento a proprie spese dei tamponi per chi non si è vaccinato e dunque non ha il Green pass. Bloccato l’accesso Nord al porto di Ancona con circa 200 operai di diverse aziende con il blocco di un mezzo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021)in varie città, manifestazioni agli accessi portuali di Trieste, Genova e Ancora: no anche dallamilitare in Siciliaa Trieste (via Twitter)Oggi è entrato ufficialmente in vigore la regola che prevede ilper accedere ai luoghi del lavoro. Come sta succedendo già da qualche giorni, in particolare al porto di Trieste, tante sono le. Alcuni lavoratori contrari al certificano stanno manifestando in tutta Italia in opposizione alla legge che prevede il pagamento a proprie spese dei tamponi per chi non si è vaccinato e dunque non ha il. Bloccato l’accesso Nord al porto di Ancona con circa 200 operai di diverse aziende con il blocco di un mezzo ...

