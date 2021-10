Proteste e blocchi meno pesanti del previsto nel primo giorno del Green pass obbligatorio (Di venerdì 15 ottobre 2021) I contestatori del certificato verde avevano annunciato un venerdì nero ma la realtà è stata diversa: bassa partecipazione, poche tensioni e disagi limitati con qualche eccezione come a Genova con una ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) I contestatori del certificato verde avevano annunciato un venerdì nero ma la realtà è stata diversa: bassa partecipazione, poche tensioni e disagi limitati con qualche eccezione come a Genova con una ...

Advertising

fattoquotidiano : Da oggi l’obbligo del Green pass per i lavoratori: la misura anti-Covid del governo al via tra timori di blocchi e… - fattoquotidiano : GREEN PASS AL LAVORO Conte: “Valutare in tempi brevi efficacia misure”. Allerta sicurezza per proteste e blocchi st… - Corriere : Green pass, le proteste Al porto di Trieste presidio con un migliaio di lavoratori, blocchi a Genova - STEVE_241 : @ladyonorato @barbarab1974 Proprio ora su la7 Lilli Gruber sta dicendo che per fortuna non è successo nulla di quel… - Patrizi34819700 : RT @bisagnino: Obbligo Green pass, il primo giorno scivola via fra scioperi, proteste e blocchi stradali -