Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 15 ottobre 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, alle ore 21,15 su La7 per una nuova puntata. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 15 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. anticipazioni e ospiti Anche stasera Propaganda ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021)e streaming, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera,15, alle ore 21,15 su La7 per una nuova. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi15? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Anche...

Advertising

welikeduel : La democrazia che arretra e il bisogno di verità. L'analisi di Romano Prodi a #propagandalive #romanoprodi - crlggg : Io guardavo regolarmente Fratelli di Crozza. Due settimane fa, avendo letto commenti entusiastici, ho seguito Propa… - massidanu : @Uedrus Non ho letto nulla e non familiarizzo, ho solo detto basta con questi ritornelli penosi per fare ridere, un… - MontiFrancy82 : A @welikeduel OSPITI #GIORGIOPARISI E @robertosaviano - Vigasco3 : @rubio_chef Saviano è quel genere di persona che è per la 'libertà' a patto che essa non interfersica con i suoi in… -