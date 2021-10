Programmi TV di stasera, venerdì 15 ottobre 2021. Su Italia1 la 1^tv di ‘Rambo: Last Blood’ (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rambo: Last Blood Rai1, ore 21.30: Tale e Quale Show Talent. Quinta puntata per lo show di Carlo Conti. stasera, per quanto riguarda le esibizioni, Francesca Alotta sarà Anastacia, Deborah Johnson ricorderà il padre Wess mettendosi nei panni di Dori Ghezzi, Federica Nargi avrà le sembianze di Heather Parisi, Stefania Orlando si immergerà nel pop-rock dei Blondie, Alba Parietti si immedesimerà in Ornella Vanoni, Dennis Fantina si trasformerà in Brian Johnson degli AC/DC, i Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls; Biagio Izzo ci proverà con Adriano Pappalardo, Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli sarà Irama e Ciro Priello interpreterà Tiziano Ferro. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor - 1^tv Serie Tv. 4×12 – Piccoli Occhi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rambo:Blood Rai1, ore 21.30: Tale e Quale Show Talent. Quinta puntata per lo show di Carlo Conti., per quanto riguarda le esibizioni, Francesca Alotta sarà Anastacia, Deborah Johnson ricorderà il padre Wess mettendosi nei panni di Dori Ghezzi, Federica Nargi avrà le sembianze di Heather Parisi, Stefania Orlando si immergerà nel pop-rock dei Blondie, Alba Parietti si immedesimerà in Ornella Vanoni, Dennis Fantina si trasformerà in Brian Johnson degli AC/DC, i Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls; Biagio Izzo ci proverà con Adriano Pappalardo, Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli sarà Irama e Ciro Priello interpreterà Tiziano Ferro. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor -Serie Tv. 4×12 – Piccoli Occhi ...

