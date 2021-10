Prodotto ritirato dai market | è contaminato da un batterio

Advertising

paolo69edge : @nulladiche2 Idiota !!! La scienza che ha prodotto l’eternit, l’ha commercializzato e 50 anni dopo ritirato dal mer… - Bruno__wolfe : quando devi consegnare al corriere un prodotto da mandare in assistenza e ti ritrovi anche un secondo corriere nell… - gius_saffioti : Terminata la Rolling Review per il vaccino prodotto da CureVac. La casa farmaceutica ha ritirato la richiesta di a… - DgsGiu : @AlessioParodi6 La stessa azienda che quest’anno ha ritirato dal mercato un suo prodotto per smettere di fumare, ch… - zazoomblog : L’allarme del Ministero della Salute: ecco il celebre prodotto ritirato - #L’allarme #Ministero #della #Salute: -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotto ritirato

Consumatore.com

Ilè statodal mercato perché, come si legge sul sito del Ministero della Salute, un cliente ha ritrovato all'interno corpi estranei (vetro) ed è per questo che, in via ...Il neo - eletto sindaco Angelo Borgna hail premio alla cerimonia, presente anche l'... La dimostrazione che non si può prescindere dal binomio qualità dele qualità ambientale. La ...Ritirato d'urgenza un prodotto dagli scaffali di market e supermercati perchè risulta contaminato da un batterio. Ecco di cosa si tratta ...E’ allarme per un lotto di insalata cappuccia prodotta e messa in commercio dall’azienda Biocolombini Srl. Il motivo? All’interno sono stati ritrovati dei pezzi di vetro ed è per questo che il Ministe ...