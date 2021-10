Probabili formazioni Venezia-Fiorentina | ottava giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ledi, match dell’di. Grande attesa per questa sfida in programma al Penzo e che sarà trasmessa in diretta su Sky oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Zanetti non rinuncia al 4-3-3 che sarà a specchio con i viola. Aramu, Henry e Johnsen pronti ad agire nel tridente.– Vlahovic guida l’attacco con Gonzalez e Callejon a supporto. Duncan verso la conferma a centrocampo. Le(4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, ...