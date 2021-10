Probabili formazioni Udinese - Bologna: aggiornamenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) UDINE - Sulla destra dell' Udinese agirà Stryger dato che Molina è atteso stanotte a Udine di rientro dall'Argentina. Ok Pussetto e Deulofeu. Nel Bologna Medel rientrerà solo domani mattina, ma se ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) UDINE - Sulla destra dell'agirà Stryger dato che Molina è atteso stanotte a Udine di rientro dall'Argentina. Ok Pussetto e Deulofeu. NelMedel rientrerà solo domani mattina, ma se ...

Advertising

SkySport : Come sta Dybala? Abraham recupera? E Immobile? Tutte le news di formazione squadra per squadra in vista del ritorno… - sportli26181512 : Probabili formazioni Napoli-Torino: aggiornamenti: Spalletti con il dubbio Lobotka. Per Juric c'è la speranza di re… - sportli26181512 : Probabili formazioni Udinese-Bologna: aggiornamenti: Gotti schiera Stryger a destra al posto di Molina. Mihajlovic… - infoitsport : Lazio-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi spera nel recupero di Lautaro - sportli26181512 : Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: aggiornamenti: Ballardini ritrova Caicedo. Dionisi potrebbe preferire Traore a… -