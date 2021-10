Probabili formazioni Spezia - Salernitana: aggiornamenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) LA Spezia - Nello Spezia Reca positivo al Covid: è già in isolamento. Amian e Nguiamba dovrebbero recuperare. Castori recupera Gondo e Obi, ma perde Ribery e Bonazzoli, non convocati. Non convocato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) LA- NelloReca positivo al Covid: è già in isolamento. Amian e Nguiamba dovrebbero recuperare. Castori recupera Gondo e Obi, ma perde Ribery e Bonazzoli, non convocati. Non convocato ...

Advertising

SkySport : Come sta Dybala? Abraham recupera? E Immobile? Tutte le news di formazione squadra per squadra in vista del ritorno… - LALAZIOMIA : Probabili formazioni Lazio-Inter: aggiornamenti - sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Inter: aggiornamenti: Sarri recupera Immobile. Inzaghi ha Calhanoglu non al top, ma ci s… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BorussiaMonchengladbachStoccarda è un match valido per l’ottavo turno di Bundesliga, in programma og… - infoitsport : Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming -