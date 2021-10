Primo volo, Milano Linate-Bari: Ita, si parte con meno aerei e l’acquisizione del marchio Alitalia Sardegna, se ne occuperà Volotea (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle 6,20 la partenza da Milano Linate. Intorno alle otto l’arrivo a Bari. È il Primo volo di Ita, la compagnia che prende il posto di Alitalia che con il Cagliari-Roma di ieri ha concluso 74 anni di storia. Che ricomincia subito: il marchio Alitalia è stato acquisito, come i domìni internet, la livrea ed il codice AZ, da Ita proprio ieri sera, per novanta milioni di euro. meno aerei (52, meno voli (45 destinazioni rispetto alle precedenti 61). In Sardegna, per ora, Ita non c’è neanche non essendo giunto il via libera. Nella regione i voli in mano a volotea. (immagine: fonte Milano Linate airport) L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle 6,20 lanza da. Intorno alle otto l’arrivo a. È ildi Ita, la compagnia che prende il posto diche con il Cagliari-Roma di ieri ha concluso 74 anni di storia. Che ricomincia subito: ilè stato acquisito, come i domìni internet, la livrea ed il codice AZ, da Ita proprio ieri sera, per novanta milioni di euro.(52,voli (45 destinazioni rispetto alle precedenti 61). In, per ora, Ita non c’è neanche non essendo giunto il via libera. Nella regione i voli in mano atea. (immagine: fonteairport) L'articolo ...

