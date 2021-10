Prime foto di Elizabeth Olsen in Love and Death, miniserie HBO Max sulla criminale Candy Montgomery (Di venerdì 15 ottobre 2021) HBO Max ha rivelato le Prime foto di Elizabeth Olsen in Love and Death, miniserie incentrata sulla vera storia della criminale texana Candy Montgomery, che nel giugno 1980 uccise la sua migliore amica Betty Gore a colpi di ascia. Dietro il progetto c’è Nicole Kidman e David E. Kelly, già produttori di Big Little Lies. Ispirato al libro true crime Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, oltre a diversi articoli del Texas Monthly , il drama segue “due coppie che vanno in chiesa, che si godono la vita familiare di una piccola città in Texas, finché qualcuno decide di prendere un’ascia”, secondo la brevissima sinossi rilasciata da HBO ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) HBO Max ha rivelato lediinandincentratavera storia dellatexana, che nel giugno 1980 uccise la sua migliore amica Betty Gore a colpi di ascia. Dietro il progetto c’è Nicole Kidman e David E. Kelly, già produttori di Big Little Lies. Ispirato al libro true crime Evidence of: A True Story of Passion andin the Suburbs, oltre a diversi articoli del Texas Monthly , il drama segue “due coppie che vanno in chiesa, che si godono la vita familiare di una piccola città in Texas, finché qualcuno decide di prendere un’ascia”, secondo la brevissima sinossi rilasciata da HBO ...

