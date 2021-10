PRIMAVERA - Milan-Napoli 1-2 (61' Cioffi, 65' Ambrosino, 78' Traorè): Finita la partita! Cioffi e Ambrosino regalano i tre punti agli azzurrini! (Di venerdì 15 ottobre 2021) 90'+6 - Termina qui il match tra Milan e Napoli! Partenopei che trionfano ancora una volta in trasferta grazie alle reti di Cioffi e Ambrosino. 90'+5 - Punizione per il Milan che mette un cross al centro dell'area, ma Idasiak è attento e blocca il pallone. 90'+3 - Manovra lenta dei rossoneri, che non trovano spazio complice un Napoli molto compatto. 90'+2 - Angolo per gli azzurrini che non sfruttano l'occasione. 90' - Vengono assegnati 6' di recupero. 88' - Clamorosa dormita della difesa azzurra, con il pallone, molto lento, messo in mezzo da Coubis, che attraversa tutta l'area azzurra. Nessun attaccante rossonero arriva su questo pallone che dopo un paio di rimpalli arriva tra le braccia di Idasiak. 86' - Calcio d'angolo per il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) 90'+6 - Termina qui il match tra! Partenopei che trionfano ancora una volta in trasferta grazie alle reti di. 90'+5 - Punizione per ilche mette un cross al centro dell'area, ma Idasiak è attento e blocca il pallone. 90'+3 - Manovra lenta dei rossoneri, che non trovano spazio complice unmolto compatto. 90'+2 - Angolo per gli azzurrini che non sfruttano l'occasione. 90' - Vengono assegnati 6' di recupero. 88' - Clamorosa dormita della difesa azzurra, con il pallone, molto lento, messo in mezzo da Coubis, che attraversa tutta l'area azzurra. Nessun attaccante rossonero arriva su questo pallone che dopo un paio di rimpalli arriva tra le braccia di Idasiak. 86' - Calcio d'angolo per il ...

Advertising

tinivicamyloves : RT @Pasquale89G: E dopo la Juventus battuto anche il Milan in trasferta per 1-2. Grazie a questi due! ?????? #Napoli #Primavera #Ambrosino #C… - Paroladeltifoso : Primavera – Il Napoli si impone sul Milan - Luigiantonio80 : RT @Pasquale89G: E dopo la Juventus battuto anche il Milan in trasferta per 1-2. Grazie a questi due! ?????? #Napoli #Primavera #Ambrosino #C… - FERRARAPASQUAL2 : RT @Pasquale89G: E dopo la Juventus battuto anche il Milan in trasferta per 1-2. Grazie a questi due! ?????? #Napoli #Primavera #Ambrosino #C… - Pasquale89G : RT @Spazio_Napoli: Il #Napoli Primavera batte 1-2 il #Milan con le reti di #Cioffi e #Ambrosino ???? Queste le pagelle del nostro @Pasquale… -