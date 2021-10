Prima condanna per caporalato: 44 fattorini risarciti per 10mila euro ciascuno (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un processo che si ha dato ragione ai rider sfruttati in passato. Prima condanna in un processo penale per caporalato: i fattorini saranno riscarciti con 10mila euro a testa. Lo prescrive il giudice ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un processo che si ha dato ragione ai rider sfruttati in passato.in un processo penale per: isaranno riscarciti cona testa. Lo prescrive il giudice ...

Advertising

SeaWatchItaly : Per la prima volta un tribunale condanna il comandante di un mercantile italiano per aver operato un respingimento… - Avvenire_Nei : Migranti consegnati ai libici, prima condanna in italia per un comandante - MSF_ITALIA : Riportare i migranti in #Libia è un reato e salvare vite umane un obbligo. Questa sentenza è un primo passo importa… - massimoneri90 : Milano, prima condanna per caporalato sui rider: 3 anni e otto mesi all’ex intermediario di Uber. Ai fattorini 440m… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Prima condanna per caporalato sui rider: 440mila euro ai fattorini -