Preparatevi al circo Dopo il Covid | l' influenza | la fucilata di Alberto Zangrillo | cosa accadrà nei prossimi mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L'Italia inizia a fare i conti con l'. Con l'autunno si registrano i primi casi di febbre, dolori osseo-muscolari e tosse. Una notizia che non deve far preoccupare, si tratta della normalità. Lo dice senza mezzi termini. Il primario di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, già noto per le sue posizioni "controcorrenti" sul coronavirus, cinguetta: "A tutti coloro che si preparano alla realizzazione delmediatico virologico sull', va ricordato che il problema esiste dal 1580". Insomma, inutili le paginate allarmiste dei giornali così come le comparsate degli esperti in tv: all'siamo già rodati. Proprio nella giornata del 14 ottobre sono stati registrati i primi due casi distagionale ...