(Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva 35 anni ed era di orgine cinese: è morta questa mattina, 15 ottobre 2021, aper le ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto intorno in via Ferrucci, all'altezza dell'incrocio con via Masaccio L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Prato: 35enne in bici muore travolta da un’auto - qn_lanazione : Tragico incidente a Prato: 35enne muore in bici travolta da un'auto -

Purtroppo le conseguenze più tragiche dello scontro le ha subite la, a seguito della caduta. ... morti due fidanzati di 17 anni La dinamica dell'incidente avvenuto oggi aL'esatta dinamica ..., 15 ottobre 2021 " Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 9, a. Una giovane donna cinese, 35 anni, in sella a una bici elettrica , è morta dopo lo scontro avvenuto in via Ferrucci , all'altezza dell'incrocio con via Masaccio. La donna è stata travolta da ...Incidente Prato, scontro fatale tra auto e bicicletta in via Ferrucci. Vani i tentativi dei soccorritori: perde la vita a soli 35 anni ...Prato, 15 ott. (LaPresse) - Una donna di 35 anni è morta, questa mattina a Prato, per le ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9 in ...