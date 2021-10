Ponte Morandi - Raggiunto laccordo tra Autostrade per lItalia e lo Stato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo capitolo è Stato scritto nell'annosa vicenda deirapporti tra Autostrade per l'Italia e lo Stato, nel quadro del conteziosoapertosi dopo la tragedia del Ponte Morandi dell'agosto 2018. Come moltiricorderanno, una parte cospicua del mondo politico aveva chiesto a gran voce,subito dopo il dramma di Genova, la revoca della concessione relativa a granparte della rete nazionale a pedaggio da parte dello Stato ad Autostrade perl'Italia, società appartenente, attraverso la holding Atlantia, per quota dimaggioranza alla famiglia Benetton. Rivelatasi di difficile attuazionegiuridica (e cambiato, nel frattempo, il quadro politico), la revoca si ètramutata in un accordo faticosamente Raggiunto nella primavera scorsa per lacessione della società da parte ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo capitolo èscritto nell'annosa vicenda deirapporti traper l'Italia e lo, nel quadro del conteziosoapertosi dopo la tragedia deldell'agosto 2018. Come moltiricorderanno, una parte cospicua del mondo politico aveva chiesto a gran voce,subito dopo il dramma di Genova, la revoca della concessione relativa a granparte della rete nazionale a pedaggio da parte delloadperl'Italia, società appartenente, attraverso la holding Atlantia, per quota dimaggioranza alla famiglia Benetton. Rivelatasi di difficile attuazionegiuridica (e cambiato, nel frattempo, il quadro politico), la revoca si ètramutata in un accordo faticosamentenella primavera scorsa per lacessione della società da parte ...

