Ponte Morandi | iniziata l’udienza preliminare In Aula a Genova i familiari delle vittime

Si è aperta di fronte al giudice Paola Faggioni – nella tensostruttura allestita nel cortile del palazzo di giustizia di Genova – l'udienza preliminare del processo per il disastro del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. È in corso l'appello delle parti. Presenti numerosi familiari delle vittime, tra cui la presidente del Comitato ricordo Egle Possetti. Gli imputati sono 61 tra tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia (Aspi) e della controllata per le manutenzioni Spea, più le due stesse società, nonché funzionari e consulenti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I pm Massimo Terrile e Walter Cotugno li accusano, a vario titolo, di una lunga serie di reati: crollo doloso, ...

