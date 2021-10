Ponte Morandi, il giorno del giudizio. A Genova l’udienza preliminare per il crollo del 2018. Ma Castellucci già tenta la fuga. L’ex Ad ricusa il gup: così si rischiano tempi lunghi. Sono imputate 59 persone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo una lunga attesa finalmente si parte. Oggi nella tensostruttura allestita nel cortile del palazzo di giustizia di Genova si aprirà l’udienza preliminare del maxi processo per il crollo del Ponte Morandi, in cui il 14 agosto del 2018 persero la vita 43 persone. Il giudice potrà decidere chi rinviare a giudizio tra le 59 persone imputate (leggi l’articolo), tra cui L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, Giovanni Castellucci (nella foto). Tra gli imputati, per responsabilità amministrativa, figurano anche la società Autostrade e Spea, la società del gruppo Atlantia che si occupava delle manutenzioni. Sono oltre 300, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo una lunga attesa finalmente si parte. Oggi nella tensostruttura allestita nel cortile del palazzo di giustizia disi apriràdel maxi processo per ildel, in cui il 14 agosto delpersero la vita 43. Il giudice potrà decidere chi rinviare atra le 59(leggi l’articolo), tra cuiamministratore delegato di Autostrade per l’Italia e Atlantia, Giovanni(nella foto). Tra gli imputati, per responsabilità amministrativa, figurano anche la società Autostrade e Spea, la società del gruppo Atlantia che si occupava delle manutenzioni.oltre 300, ...

