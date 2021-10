Pomeriggio 5 | D’Urso anticipa l’entrata di Guenda Goria al GF Vip 6

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Barbarasvela un’zione sulla puntata di stasera del GF Vip 6: entreràNella puntata di oggi 15 ottobre 2021 di5, Barbaraè tornata a parlare di gossip in particolare del Grande Fratello Vip 6. Tra i vari argomenti, anche quello della gravidanza smentita di Vera Miales, fidanzata di Amedeo, attualmente recluso nella casa. Tale situazione ha fatto infuriare persino, figlia di Amedeo che ha ammesso di sapere che la gravidanza della Miales non era affatto vera. “Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire – ha spiegato lafuriosa in un video – Io lo sapevo da voci di dietro le quinte e da persone che la conoscono”. ...