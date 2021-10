Pomeriggio 5, Andrea Casalino sul “flirt” tra Nicola e Miriana: “Ci crede solo lui” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Andrea Casalino, secondo concorrente eliminato dal Gf Vip 6 ha espresso la sua sul presunto flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: le sue parole a Pomeriggio 5 Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, è stato ospitato in collegamento Andrea Casalino, secondo concorrente eliminato del Gf Vip 6. Come è noto, il bel modello ha legato molto nella casa, in particolare con Miriana Trevisan, con la quale sembrava nascere una bella intesa poiché era davvero affascinata da lui. Una volta uscito dalla casa, la bella Miriana ha instaurato un legame con Nicola Pisu, con il quale si è scambiata un bacio nella notte. Come ha reagito Andrea Casalino? Ad intervenire ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 15 ottobre 2021), secondo concorrente eliminato dal Gf Vip 6 ha espresso la sua sul presuntotraPisu eTrevisan: le sue parole a5 Nella puntata di oggi di5, è stato ospitato in collegamento, secondo concorrente eliminato del Gf Vip 6. Come è noto, il bel modello ha legato molto nella casa, in particolare conTrevisan, con la quale sembrava nascere una bella intesa poiché era davvero affascinata da lui. Una volta uscito dalla casa, la bellaha instaurato un legame conPisu, con il quale si è scambiata un bacio nella notte. Come ha reagito? Ad intervenire ...

