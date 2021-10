"Poi succedono sempre cose strane". Meloni prima? Sallusti, un gravissimo sospetto | Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando il centrodestra vince, "poi succedono sempre cose strane". Alessandro Sallusti, in collegamento con Otto e mezzo a La7, getta sul tavolo il sospetto a metà tra politica, giustizia e media. Lilli Gruber rilancia il tema delle "infiltrazioni di estrema destra" legata ai disordini in piazza di sabato scorso a Roma, con l'assalto di Forza Nuova alla sede della Cgil durante la manifestazione dei No Green pass, e del presunto "vittimismo" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Beh, vittimismo... - replica il direttore di Libero -, quando nella settimana pre-elettorale e in quella prima del ballottaggio il tema all'ordine del giorno posto dall'agenda giornalistica e politica è quella della Meloni fascista o della Lega di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando il centrodestra vince, "poi". Alessandro, in collegamento con Otto e mezzo a La7, getta sul tavolo ila metà tra politica, giustizia e media. Lilli Gruber rilancia il tema delle "infiltrazioni di estrema destra" legata ai disordini in piazza di sabato scorso a Roma, con l'assalto di Forza Nuova alla sede della Cgil durante la manifestazione dei No Green pass, e del presunto "vittimismo" di Matteo Salvini e Giorgia. "Beh, vittimismo... - replica il direttore di Libero -, quando nella settimana pre-elettorale e in quelladel ballottaggio il tema all'ordine del giorno posto dall'agenda giornalistica e politica è quella dellafascista o della Lega di ...

Ultime Notizie dalla rete : Poi succedono Intervista ad Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip - Esclusiva ...anche vedere le onde mediatiche che si creano sui social perché ti accorgi che ci possano essere varie letture agli eventi che succedono in casa. C'è una prima lettura di pancia in pratica e poi, ...

Uomini e donne, il tronista Joele Milan smascherato e cacciato dal programma. Maria: 'Il trono non può continuare' ... ma 'per correttezza, quando succedono queste cose, noi non è che possiamo far finta di nulla'. ...mia che imbroglioni ' afferma indignato Gianni che fa notare che la Melis dovrebbe non essere poi così ...

