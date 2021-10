Piove sul bagnato: la carenza di chip colpisce il mercato degli smartphone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo rapporto Canalys relativo al Q3 2021 svela che le vendite degli smartphone sono diminuite del 6% per la carenza di semiconduttori L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo rapporto Canalys relativo al Q3 2021 svela che le venditesono diminuite del 6% per ladi semiconduttori L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

DPCgov : ????L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… - benny_bove : RT @DPCgov: ????L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischio sul territ… - sportli26181512 : Milan, UFFICIALE: anche Brahim Diaz positivo al Covid: Piove sul bagnato in casa Milan, anche Brahim Diaz...… - BarraliGiuseppe : @acmilan @Brahim Piove sul bagnato!!! ?????? - andrewsword2 : RT @vucciria79: Piove e spero di aver chiuso la finestra sul tetto della camera da letto perché non sono pronto a vivere dentro l’acquario… -