Pioli: “Tatarusanu titolare, Giroud disponibile. Ibra? Decideremo domani se convocarlo” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa rossonera alla viglia della sfida col Verona. Di seguito le sue parole. Sulla gara vinta con l’Atalanta “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Ci siamo ritrovati ieri, ma abbiamo chiaro in testa ciò che abbiamo in campo a Bergamo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressività, quindi dovremo mettere in campo una prestazione tecnica ma anche di tante energie fisiche”. Sulla sosta “È stata una settimana particolare, ma ci siamo abituati. Ci siamo trovati insieme solamente ieri, ho visto attenzioni e partecipazioni giuste. Ci siamo preparati bene per una gara importante, difficile; da quando è arrivato Tudor il Verona sta bene ed è in condizione: dobbiamo essere preparati a questo”. Su Ibrahimovic “Sta ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa rossonera alla viglia della sfida col Verona. Di seguito le sue parole. Sulla gara vinta con l’Atalanta “La squadra non ha dimenticato l’ultima prestazione. Ci siamo ritrovati ieri, ma abbiamo chiaro in testa ciò che abbiamo in campo a Bergamo. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista dell’aggressività, quindi dovremo mettere in campo una prestazione tecnica ma anche di tante energie fisiche”. Sulla sosta “È stata una settimana particolare, ma ci siamo abituati. Ci siamo trovati insieme solamente ieri, ho visto attenzioni e partecipazioni giuste. Ci siamo preparati bene per una gara importante, difficile; da quando è arrivato Tudor il Verona sta bene ed è in condizione: dobbiamo essere preparati a questo”. Suhimovic “Sta ...

