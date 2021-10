Pioli: “Calabria ci sarà, Brahim Diaz vedremo. La sfortuna? Esiste per le persone che si dicono sfortunate” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato anche di Calabria, Mirante, Brahim Diaz e Ballo Toure. Inoltre, il tecnico rossonero si è soffermato sulle ambizioni della squadra e sul Verona. Di seguito le dichiarazioni. Su Calabria “Sta bene, da 3 giorni sta bene ed è disponibile per giocare domani”. Su Mirante “Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo. Abbiamo bisogno, è un ragazzo serio e un grande professionista”. Sulle ambizioni della squadra “Siamo più consapevoli dei nostri mezzi e stiamo approfittando della crescita dei giovani che giocano ad un livello più alto. Il blasone del club ha fatto sì che fosse una squadra desiderabile da tanti giocatori. Ci auguravamo di essere in questa posizione e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Verona, Stefanoha parlato anche di, Mirante,e Ballo Toure. Inoltre, il tecnico rossonero si è soffermato sulle ambizioni della squadra e sul Verona. Di seguito le dichiarazioni. Su“Sta bene, da 3 giorni sta bene ed è disponibile per giocare domani”. Su Mirante “Mirante ha bisogno di una settimana di preparazione in più, ma sono contento del suo arrivo. Abbiamo bisogno, è un ragazzo serio e un grande professionista”. Sulle ambizioni della squadra “Siamo più consapevoli dei nostri mezzi e stiamo approfittando della crescita dei giovani che giocano ad un livello più alto. Il blasone del club ha fatto sì che fosse una squadra desiderabile da tanti giocatori. Ci auguravamo di essere in questa posizione e ...

