Piacenza, gli studenti di un liceo vincono la battaglia per i bagni no gender (Di venerdì 15 ottobre 2021) Addio alla divisione tra maschi e femmine nei bagni delle scuole. È una proposta arrivata da un liceo di Piacenza dove, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 sono presenti dei servizi igienici che sono stati definiti no gender. In questo modo non solo si elimina il classico sistema binario che tende a dividere nettamente gli uomini e le donne, ma si crea uno spazio inclusivo anche per tutte quelle persone che non si riconoscono in nessuno dei due generi e che, solitamente, sono costrette a dover scegliere quali bagni utilizzare. Ciò che rende questa idea ancora più apprezzabile è il fatto che non sia stata imposta, ma sia stata una proposta arrivata direttamente dagli studenti. Sono stati i rappresentanti dei ragazzi a chiedere agli insegnanti e al preside di intervenire ...

