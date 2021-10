Perù sconfitto dall’Argentina | due occasioni da gol per Lapadula VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlsi arrende all’Argentina e vede allontanarsi sempre di più i Mondiali di Qatar 2022. Nel match giocato a Buenos Aires la scorsa notte la Blanquirroja è stata sconfitta 1-0 con gol di Lautaro Martinez al 43? del primo tempo. Protagonista tra i peruviani l’attaccante del Benevento, Gianluca, vicino al gol in ben duenei minuti iniziali, a punteggio ancora fermo sullo 0-0. Al 6? la punta giallorossa ci ha provato su punizione costringendo il portiere avversario Martinez alla respinta con i pugni. Al 20? un’altra occasione sciupata: dopo un controllo perfetto al centro dell’area il “Bambino delle Ande” non è riuscito a imprimere la giusta forza alla conclusione a due passi dall’estremo difensore argentino vedendo crollare le speranze di portare sorprendentemente in vantaggio i ...