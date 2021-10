Perché Merkel ci mise così tanto ad agire nella crisi del debito greco (Di venerdì 15 ottobre 2021) ? Emilia ci ha già detto tutto sulla gioventù della Merkel e ha ripercorso ogni passo della sua carriera politica fino al ruolo che ha giocato nel chiudere l’accordo sul Trattato di Lisbona. Ma come scopriremo in questo episodio, questa è stata solo una delle tante sfide che Merkel ha dovuto affrontare da quando è diventata Cancelliera. Emilia ci racconterà di come Merkel si sia rivolta ai libri in prima persona di fronte alla crisi finanziaria, dei suoi disaccordi con Sarkozy su cosa fare per le economie più fragili dell’UE, e di come abbia impiegato così tanto tempo a decidere come affrontare il crollo finanziario che persino Jean Claude Juncker ne è rimasto infastidito. Gli ospiti presenti in questo episodio sono: Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea dal 2014 al ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) ? Emilia ci ha già detto tutto sulla gioventù dellae ha ripercorso ogni passo della sua carriera politica fino al ruolo che ha giocato nel chiudere l’accordo sul Trattato di Lisbona. Ma come scopriremo in questo episodio, questa è stata solo una delle tante sfide cheha dovuto affrontare da quando è diventata Cancelliera. Emilia ci racconterà di comesi sia rivolta ai libri in prima persona di fronte allafinanziaria, dei suoi disaccordi con Sarkozy su cosa fare per le economie più fragili dell’UE, e di come abbia impiegatotempo a decidere come affrontare il crollo finanziario che persino Jean Claude Juncker ne è rimasto infastidito. Gli ospiti presenti in questo episodio sono: Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea dal 2014 al ...

Advertising

CarloCalenda : Mi piaceva moltissimo McCain. Mi piace la Merkel. Albertini è stato un grande sindaco. Stimo Bertolaso. Non amo i p… - 01CARLA10 : @barbarab1974 A DRAGHI GIRANO LE ???? PERCHÉ IN TUTTA EUROPA SI PARLA DEI PORTUALI E DEL DISSENSO. E PER LUI CHE È IL… - viaggiatore19 : Ora capite perché sono Tanto Preoccupati? Perché la Merkel si Potrebbe Offendere! ?? - CeppoGrezzo : @EnricoLetta I fessi siamo realmente noi. Esiste qualche altro paese al mondo dove studenti e lavoratori devono esi… - peportasryles : @VaubanPierre @LucaTeodori3V Forse perché non è presidente dell'Italia ma è un passacarte della Merkel! -