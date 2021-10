Perché Draghi difende il RdC? Se si tocca | addio governo Esclusivo | ecco il patto tra il Premier | Conte-Di Maio e Pd

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca il premier Mario #Draghi sul #greenpass: 'Sua Maestà Maria Antonietta Mario Dra… - Corriere : Green pass, perché Draghi non cambierà linea (dura) - fattoquotidiano : Si sta avvicinando il momento della verità sulle vere intenzioni del governo Draghi e sopratutto del suo capo nella… - dovidovi20 : RT @intuslegens: Lo sciopero dei #portualidiTrieste dichiarato illegittimo dal regime. I #portuali fermeranno il porto lo stesso. Poi #Drag… - afrodite1969 : RT @andiamoviaora: Carabinieri cacciati dai loro alloggi durante la notte. Chiederanno a Draghi... Gli uccellini chiederanno al cacciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Draghi

leggo.it

FRANCIA, NO ALL'OBBLIGO VACCINALE/sul green passnon fa come Macron?...rinunci per quello che mi riguarda hai perso - aggiunge - per cui è tutto da rivedere anche... "Il nostro impegno, l'ho chiesto al presidente, è estendere la flat tax per partire Iva e ...